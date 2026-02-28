Axios: США и Израиль распределили цели при ударах по Ирану

США сфокусировали свои удары по Ирану на объектах ракетной программы, тогда как Израиль взял на себя удары по иранским лидерам.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

"Удары США были сфокусированы на иранской ракетной программе и ракетных установках. Удары Израиля были сфокусированы на попытке ликвидации высокопоставленных иранских лидеров и на ракетной программе", - написал он в социальной сети X со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из США.

В настоящий момент официальных данных о результатах ударов не приводится.