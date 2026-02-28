Axios: США и Израиль распределили цели при ударах по Ирану
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 15:39
США сфокусировали свои удары по Ирану на объектах ракетной программы, тогда как Израиль взял на себя удары по иранским лидерам.
Как передает Report, об этом сообщил в субботу журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Удары США были сфокусированы на иранской ракетной программе и ракетных установках. Удары Израиля были сфокусированы на попытке ликвидации высокопоставленных иранских лидеров и на ракетной программе", - написал он в социальной сети X со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из США.
В настоящий момент официальных данных о результатах ударов не приводится.
