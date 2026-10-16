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    Ильхам Алиев поздравил Национальный паралимпийский комитет с 30-летием основания

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 19:22
    Ильхам Алиев поздравил Национальный паралимпийский комитет с 30-летием основания

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил коллектив Национального паралимпийского комитета и паралимпийцев по случаю 30-летия создания Комитета.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме главы государства говорится:

    "Уважаемые участники паралимпийского движения!

    Сердечно поздравляю вас по случаю 30-летия создания Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики.

    Учреждение в феврале 1996 года по инициативе Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Национального паралимпийского комитета заложило основу для системного развития паралимпийского движения в нашей стране.

    Популяризация спорта и здорового образа жизни в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. Усиление социальной защиты лиц с инвалидностью и устойчивое развитие спортивной инфраструктуры создали благоприятные условия для роста из года в год достижений наших паралимпийцев. Вызывает гордость тот факт, что за прошедшие годы наши спортсмены одержали многочисленные победы на Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Именно эти достижения являются ярким примером высокого профессионализма, воли и упорства наших атлетов. Каждая завоеванная ими медаль не только дарит радость народу Азербайджана, но и в очередной раз доказывает, что инвалидность не является препятствием для занятий спортом.

    Уверен, что Национальный паралимпийский комитет, руководствуясь главными ценностями паралимпийского движения - упорством, солидарностью, равенством, инклюзивностью и принципами взаимного уважения, и впредь будет вносить значительный вклад в постоянное развитие данной сферы в нашей стране и способствовать тому, чтобы государственный флаг поднимался на международных спортивных аренах.

    Еще раз поздравляю паралимпийцев и всех, кто внес вклад в развитие этого движения, желаю новых побед!".

    Ильхам Алиев
    İlham Əliyev yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə Milli Paralimpiya Komitəsini təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates National Paralympic Committee on 30th anniversary
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