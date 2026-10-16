Новый маршрут №218 свяжет метро "Ахмедлы" с поселком Тюркан

С 18 октября новый автобусный маршрут №218 свяжет станцию бакинского метро "Ахмедлы" с поселком Тюркан, тюрканскими дачами и жилым массивом "Гушчулуг" в поселке Говсан.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), маршрут открывается с учетом потребности жителей этих территорий в общественном транспорте.

На линии будут работать экологически чистые автобусы на сжатом природном газе (CNG).

Автобусы будут обслуживать пассажиров с 06:00 до 23:00 с интервалом движения 12-15 минут.

Стоимость проезда составит 0,80 маната. Оплата будет осуществляться в безналичной форме.