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    Новый маршрут №218 свяжет метро "Ахмедлы" с поселком Тюркан

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2026
    • 19:04
    Новый маршрут №218 свяжет метро Ахмедлы с поселком Тюркан

    С 18 октября новый автобусный маршрут №218 свяжет станцию бакинского метро "Ахмедлы" с поселком Тюркан, тюрканскими дачами и жилым массивом "Гушчулуг" в поселке Говсан.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), маршрут открывается с учетом потребности жителей этих территорий в общественном транспорте.

    На линии будут работать экологически чистые автобусы на сжатом природном газе (CNG).

    Автобусы будут обслуживать пассажиров с 06:00 до 23:00 с интервалом движения 12-15 минут.

    Стоимость проезда составит 0,80 маната. Оплата будет осуществляться в безналичной форме.

    Автобусы Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    Bakıda yeni müntəzəm avtobus marşrutu istifadəyə verilir
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