В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда

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На ярмарке труда в Джалилабадском районе 20 работодателей представили соискателям 52 вакансии.

Как сообщает муганское бюро Report, очередная ярмарка, организованная Лянкяран-Астаринским региональным филиалом занятости, прошла в Джалилабадском центре профессионального образования в городе Гёйтепе.

Работодатели приняли и рассмотрели резюме соискателей, откликнувшихся на вакансии. Подходящих кандидатов пригласили на следующий этап отбора.