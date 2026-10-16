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    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда

    Социальная защита
    • 16 октября, 2026
    • 19:26
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда

    На ярмарке труда в Джалилабадском районе 20 работодателей представили соискателям 52 вакансии.

    Как сообщает муганское бюро Report, очередная ярмарка, организованная Лянкяран-Астаринским региональным филиалом занятости, прошла в Джалилабадском центре профессионального образования в городе Гёйтепе.

    Работодатели приняли и рассмотрели резюме соискателей, откликнувшихся на вакансии. Подходящих кандидатов пригласили на следующий этап отбора.

    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    Ярмарка труда Джалилабад
    Фото
    Cəlilabadda növbəti əmək yarmarkası keçirilib
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