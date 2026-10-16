Кыргызстан и Армения могут создать совместное предприятие в сфере ИИ
- 16 октября, 2026
- 18:28
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Кыргызстан и Армения могут создать совместное предприятие в сфере искусственного интеллекта.
Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, данный вопрос обсуждался на встрече кыргызского лидера Садыра Жапарова с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий, образования и туризма.
В сообщении говорится, что президенты подчеркнули возможность развития взаимодействия в сфере информационных технологий и проработки инициативы по созданию совместного предприятия в области искусственного интеллекта.
"Жапаров подчеркнул, что нынешний визит является первым в истории официальным визитом главы Кыргызстана в Армению и выразил уверенность, что он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, Жапаров пригласил президента Армении Хачатуряна посетить Кыргызстан с официальным визитом.