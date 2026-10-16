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    Кыргызстан и Армения могут создать совместное предприятие в сфере ИИ

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 18:28
    Кыргызстан и Армения могут создать совместное предприятие в сфере ИИ

    Кыргызстан и Армения могут создать совместное предприятие в сфере искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, данный вопрос обсуждался на встрече кыргызского лидера Садыра Жапарова с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

    В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий, образования и туризма.

    В сообщении говорится, что президенты подчеркнули возможность развития взаимодействия в сфере информационных технологий и проработки инициативы по созданию совместного предприятия в области искусственного интеллекта.

    "Жапаров подчеркнул, что нынешний визит является первым в истории официальным визитом главы Кыргызстана в Армению и выразил уверенность, что он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.

    Кроме того, Жапаров пригласил президента Армении Хачатуряна посетить Кыргызстан с официальным визитом.

    Садыр Жапаров Ваагн Хачатурян Искусственный интеллект (ИИ) Армения Кыргызстан
    Qırğızıstan və Ermənistan süni intellekt sahəsində birgə müəssisə yarada bilər
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