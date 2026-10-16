В сентябре в Азербайджан реадмиссированы 52 человека из европейских стран.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

Возвращение граждан осуществлено в рамках действующих соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном.

Также отмечено, что в сентябре ГМС приняла 144 решения об административном выдворении за пределы страны.