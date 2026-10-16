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    В сентябре в Азербайджан реадмиссированы 52 человека

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 19:00
    В сентябре в Азербайджан реадмиссированы 52 человека

    В сентябре в Азербайджан реадмиссированы 52 человека из европейских стран.

    Как передает Report, об этом сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

    Возвращение граждан осуществлено в рамках действующих соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном.

    Также отмечено, что в сентябре ГМС приняла 144 решения об административном выдворении за пределы страны.

    Государственная миграционная служба Азербайджана
    Ötən ay 52 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib
    Azerbaijan readmits 52 people from European countries in September
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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