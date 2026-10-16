В сентябре в Азербайджан реадмиссированы 52 человека
Внешняя политика
- 16 октября, 2026
- 19:00
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В сентябре в Азербайджан реадмиссированы 52 человека из европейских стран.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).
Возвращение граждан осуществлено в рамках действующих соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном.
Также отмечено, что в сентябре ГМС приняла 144 решения об административном выдворении за пределы страны.
Ötən ay 52 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib
Azerbaijan readmits 52 people from European countries in September
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