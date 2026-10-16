Ötən ay 52 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib
Xarici siyasət
- 16 oktyabr, 2026
- 18:50
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Ötən ay 52 nəfərin Azərbaycana readmissiyası həyata keçirilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX) məlumat verilib.
Bildirilib ki, readmissiya Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində həyata keçirilib.
Həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.
O da bildirilib ki, sentyabr ayında ölkə hüdudlarından inzibati qaydada kənara çıxarılma ilə bağlı DMX tərəfindən 144 qərar qəbul edilib.
В сентябре в Азербайджан реадмиссированы 52 человека
Azerbaijan readmits 52 people from European countries in September
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