Глава ЦБА связал темпы диверсификации экономики с реформами 2027-2030 годов

Темпы диверсификации экономики Азербайджана будут зависеть от реформ, предусмотренных на 2027-2030 годы. Денежно-кредитная политика способна поддержать этот процесс, однако не может обеспечить его самостоятельно.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в интервью журналу Global Finance.

По его словам, для диверсификации экономики необходимы стабильность цен и обменного курса, сохранение устойчивой банковской системы, а также формирование рыночной среды, позволяющей направлять долгосрочные сбережения в производительные инвестиции.

"Основная задача ЦБА - обеспечивать макроэкономическую и финансовую стабильность", - подчеркнул Кязымов.

Глава регулятора сообщил, что в первом полугодии текущего года доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана составила около 70%. За этот период рост в сфере транспорта и логистики достиг 8%, в секторе информации и связи - 7,5%, в ненефтяной промышленности - 4,1%. В строительстве зафиксирован спад на 13%.

Инвестиции в ненефтяной сектор за отчетный период увеличились на 5,5%.

"Этот рост был обеспечен главным образом увеличением инвестиций частного сектора на 20,8%. Государственные инвестиции при этом сократились на 3,8%", - отметил председатель ЦБА.