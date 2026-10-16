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    Глава ЦБА связал темпы диверсификации экономики с реформами 2027-2030 годов

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 18:27
    Глава ЦБА связал темпы диверсификации экономики с реформами 2027-2030 годов

    Темпы диверсификации экономики Азербайджана будут зависеть от реформ, предусмотренных на 2027-2030 годы. Денежно-кредитная политика способна поддержать этот процесс, однако не может обеспечить его самостоятельно.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в интервью журналу Global Finance.

    По его словам, для диверсификации экономики необходимы стабильность цен и обменного курса, сохранение устойчивой банковской системы, а также формирование рыночной среды, позволяющей направлять долгосрочные сбережения в производительные инвестиции.

    "Основная задача ЦБА - обеспечивать макроэкономическую и финансовую стабильность", - подчеркнул Кязымов.

    Глава регулятора сообщил, что в первом полугодии текущего года доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана составила около 70%. За этот период рост в сфере транспорта и логистики достиг 8%, в секторе информации и связи - 7,5%, в ненефтяной промышленности - 4,1%. В строительстве зафиксирован спад на 13%.

    Инвестиции в ненефтяной сектор за отчетный период увеличились на 5,5%.

    "Этот рост был обеспечен главным образом увеличением инвестиций частного сектора на 20,8%. Государственные инвестиции при этом сократились на 3,8%", - отметил председатель ЦБА.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов
    Taleh Kazımov: "Pul siyasəti iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini təkbaşına təmin edə bilməz"
    CBA chairman links pace of economic diversification to 2027–2030 reforms
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