Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения

    Армия
    • 16 октября, 2026
    • 18:44
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения

    Военная делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыла в Азербайджан для участия в совместных тактико-летных учениях "Встреча соколов - 2026".

    Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, делегацию возглавляет командующий Президентской гвардией ОАЭ генерал-майор Али Аль-Кааби.

    Вначале представители ОАЭ посетили Боевое авиационное командование Военно-воздушных сил Азербайджанской армии. Гостям рассказали о ходе учений, поставленных задачах и совместных действиях военнослужащих.

    Члены делегации ознакомились с ходом учений, встретились с личным составом и осмотрели задействованные летательные аппараты и военную технику.

    Затем делегация посетила командование Сил специального назначения (ССН). Гостям представили подробную информацию о деятельности ССН и ответили на интересующие их вопросы.

    На встрече стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества между силами специального назначения двух стран, а также другие вопросы, представляющие интерес.

    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества сил специального назначения
    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    Azərbaycan və BƏƏ arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
    Фото
    Azerbaijan, UAE discuss prospects for special forces cooperation
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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