Байрактар и Новак обсудили новые энергетические проекты Турции и РФ

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар и вице-премьер России Александр Новак обсудили реализацию двусторонних проектов в энергетике и новые возможности сотрудничества в области атомной энергетики и углеводородов.

Как сообщает Report, об этом Байрактар написал на своей странице в X.

"В рамках Российской энергетической недели у нас состоялась продуктивная встреча с заместителем премьер-министра РФ Александром Новаком. Мы рассмотрели ход реализации существующих проектов и оценили новые возможности сотрудничества в области атомной энергетики и углеводородов. Мы привержены развитию нашего энергетического партнерства с Россией на основе взаимного доверия, долгосрочной стратегической перспективы и общего стремления к обеспечению региональной стабильности", - отметил он.