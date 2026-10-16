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    Байрактар и Новак обсудили новые энергетические проекты Турции и РФ

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 18:40
    Байрактар и Новак обсудили новые энергетические проекты Турции и РФ

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар и вице-премьер России Александр Новак обсудили реализацию двусторонних проектов в энергетике и новые возможности сотрудничества в области атомной энергетики и углеводородов.

    Как сообщает Report, об этом Байрактар написал на своей странице в X.

    "В рамках Российской энергетической недели у нас состоялась продуктивная встреча с заместителем премьер-министра РФ Александром Новаком. Мы рассмотрели ход реализации существующих проектов и оценили новые возможности сотрудничества в области атомной энергетики и углеводородов. Мы привержены развитию нашего энергетического партнерства с Россией на основе взаимного доверия, долгосрочной стратегической перспективы и общего стремления к обеспечению региональной стабильности", - отметил он.

    Алпарслан Байрактар Александр Новак Турция Российская Федерация (РФ)
    Bayraktar və Novak Türkiyə ilə Rusiyanın yeni enerji layihələrini müzakirə ediblər
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