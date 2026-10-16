Байрактар и Новак обсудили новые энергетические проекты Турции и РФ
- 16 октября, 2026
- 18:40
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар и вице-премьер России Александр Новак обсудили реализацию двусторонних проектов в энергетике и новые возможности сотрудничества в области атомной энергетики и углеводородов.
Как сообщает Report, об этом Байрактар написал на своей странице в X.
"В рамках Российской энергетической недели у нас состоялась продуктивная встреча с заместителем премьер-министра РФ Александром Новаком. Мы рассмотрели ход реализации существующих проектов и оценили новые возможности сотрудничества в области атомной энергетики и углеводородов. Мы привержены развитию нашего энергетического партнерства с Россией на основе взаимного доверия, долгосрочной стратегической перспективы и общего стремления к обеспечению региональной стабильности", - отметил он.
Rusya Enerji Haftası marjında Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Alexander Novak ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde mevcut projelerimizin ilerleyişini ele alırken nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarındaki yeni iş birliği imkânlarımızı değerlendirdik. Rusya ile olan enerji ortaklığımızı; karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde geliştirme kararlılığımızı sürdürüyoruz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) October 16, 2026