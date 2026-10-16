Bayraktar və Novak Türkiyə ilə Rusiyanın yeni enerji layihələrini müzakirə ediblər
- 16 oktyabr, 2026
- 19:02
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksandr Novakla energetika sahəsində ikitərəfli layihələrin həyata keçirilməsini, atom enerjisi və karbohidrogenlər sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bayraktar öz "X" səhifəsində yazıb.
"Rusiya Enerji Həftəsi çərçivəsində Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksandr Novakla məhsuldar görüşümüz baş tutdu. Biz mövcud layihələrin həyata keçirilməsi gedişatını nəzərdən keçirdik, atom enerjisi və karbohidrogenlər sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanlarını qiymətləndirdik. Qarşılıqlı etimad, uzunmüddətli strateji perspektiv və regional sabitliyin təmin olunmasına dair ortaq istək əsasında Rusiya ilə enerji tərəfdaşlığımızı inkişaf etdirməyə sadiqik", - o qeyd edib.
Rusya Enerji Haftası marjında Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Alexander Novak ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde mevcut projelerimizin ilerleyişini ele alırken nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarındaki yeni iş birliği imkânlarımızı değerlendirdik. Rusya ile olan enerji ortaklığımızı; karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde geliştirme kararlılığımızı sürdürüyoruz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) October 16, 2026