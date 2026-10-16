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    Украина ожидает поставки истребителей Gripen от Швеции в ближайшее время

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    • 16 октября, 2026
    • 19:14
    Украина ожидает поставки истребителей Gripen от Швеции в ближайшее время

    Украина ожидает в ближайшее время получить шведские истребители Gripen. Вопрос их поставки обсуждался на встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

    Как сообщает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.

    По его словам, стороны также обсудили потребности Украины в укреплении противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

    "Благодарю Швецию за достигнутые договоренности по истребителям Gripen. Ожидаем их поставки в ближайшее время. Они дополнят наши F-16, в частности при перехвате реактивных беспилотников типа "Шахед", - отметил президент.

    Кроме того, на встрече обсуждались перспективы вступления Украины в Европейский союз и поддержка энергетического сектора страны в преддверии зимы.

    Зеленский также поблагодарил Швецию, ее правительство и лично Кристерссона за поддержку Украины.

    Владимир Зеленский Ульф Кристерссон Российско-украинский конфликт Истребители Gripen
    Ukrayna yaxın vaxtlarda İsveçdən "Gripen" qırıcı təyyarələrinin tədarükünü gözləyir
    MiniBoss
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