Украина ожидает поставки истребителей Gripen от Швеции в ближайшее время

Украина ожидает в ближайшее время получить шведские истребители Gripen. Вопрос их поставки обсуждался на встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Как сообщает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.

По его словам, стороны также обсудили потребности Украины в укреплении противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

"Благодарю Швецию за достигнутые договоренности по истребителям Gripen. Ожидаем их поставки в ближайшее время. Они дополнят наши F-16, в частности при перехвате реактивных беспилотников типа "Шахед", - отметил президент.

Кроме того, на встрече обсуждались перспективы вступления Украины в Европейский союз и поддержка энергетического сектора страны в преддверии зимы.

Зеленский также поблагодарил Швецию, ее правительство и лично Кристерссона за поддержку Украины.