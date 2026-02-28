İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Kallas İrana görə Aİ Xarici İşlər Şurasının iclasını çağırır

    • 28 fevral, 2026
    • 23:19
    Kallas İrana görə Aİ Xarici İşlər Şurasının iclasını çağırır

    Bazar günü İranla bağlı vəziyyəti və Yaxın Şərqdə sürətlə inkişaf edən hadisələri müzakirə etmək üçün Avropa İttifaqı (Aİ) Xarici İşlər Şurasının növbədənkənar iclası onlayn formatda keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.

    "Mən Fars körfəzi ölkələrindəki tərəfdaşlarla danışdım. Biz İranın qonşularına qarşı nəzarətsiz hücumlarını pisləyirik, bu hücumlar regionda daha genişmiqyaslı müharibə riskini yaradır", - paylaşımda deyilir.

    Kallas regional münaqişənin genişlənməsinin qarşısının alınmasının vacibliyini vurğulayıb.

    "İran öz seçimini etməlidir", - o bildirib.

