Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Каллас созывает заседание Совета по иностранным делам ЕС в связи с ситуацией в Иране

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 22:51
    Каллас созывает заседание Совета по иностранным делам ЕС в связи с ситуацией в Иране

    Внеочередное заседание Совета по иностранным делам ЕС состоится в воскресенье в онлайн-формате для обсуждения ситуации с Ираном и стремительно развивающихся событий на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

    "Я переговорила с партнерами в странах Персидского залива. Мы осуждаем бесконтрольные атаки Ирана против его соседей, которые несут в себе риск втягивания региона в более масштабную войну", - говорится в публикации.

    Каллас подчеркнула важность предотвращения расширения регионального конфликта. "Иранскому режиму предстоит сделать свой выбор", - подытожила она.

    Кая Каллас Удары по Ирану внеочередное заседание Евросоюз

    Последние новости

    23:13

    Нетаньяху: Велика вероятность, что Хаменеи погиб

    Другие страны
    23:06
    Фото

    На погранпункте "Астара" принят ряд мер на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана

    Внутренняя политика
    22:52

    Эвакуированный из Ирана азербайджанец: На иранской стороне ППП мало граждан Азербайджана

    Внутренняя политика
    22:51

    Каллас созывает заседание Совета по иностранным делам ЕС в связи с ситуацией в Иране

    Другие страны
    22:47

    Буданов выразил надежду на позитивный исход переговоров по Украине

    Другие страны
    22:31
    Фото

    Делегация Masdar ознакомилась с работами на Билясуварской СЭС

    Энергетика
    22:23

    ЦАХАЛ призвал жителей Исфахана к эвакуации в связи с предстоящим ударом

    Другие страны
    22:21
    Фото

    Эвакуация граждан Азербайджана из Ирана продолжается - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    22:18

    СМИ: Али Хаменеи руководит боевыми действиями из кризисного штаба

    В регионе
    Лента новостей