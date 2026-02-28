Каллас созывает заседание Совета по иностранным делам ЕС в связи с ситуацией в Иране
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 22:51
Внеочередное заседание Совета по иностранным делам ЕС состоится в воскресенье в онлайн-формате для обсуждения ситуации с Ираном и стремительно развивающихся событий на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.
"Я переговорила с партнерами в странах Персидского залива. Мы осуждаем бесконтрольные атаки Ирана против его соседей, которые несут в себе риск втягивания региона в более масштабную войну", - говорится в публикации.
Каллас подчеркнула важность предотвращения расширения регионального конфликта. "Иранскому режиму предстоит сделать свой выбор", - подытожила она.
