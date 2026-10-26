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    Əhalinin siyahıyaalınması üzrə qrupun işçilərinin aylıq vəzifə maaşları təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 17:54
    Əhalinin siyahıyaalınması üzrə qrupun işçilərinin aylıq vəzifə maaşları təsdiqlənib

    "Əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi üzrə siyahıyaalma qrupunun işçilərinin aylıq vəzifə maaşları təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı Qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Maliyyə Nazirliyi bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

    Əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi üzrə siyahıyaalma qrupunun işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının CƏDVƏLİ:

    Əli Əsədov Əhalinin siyahıyaalınması Azərbaycan Nazirlər Kabineti Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
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