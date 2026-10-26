Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib
Daxili siyasət
- 26 oktyabr, 2026
- 18:12
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Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev Laçın rayonunda vətəndaşları qəbul edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Görüşdə Laçın və Kəlbəcər rayonlarından olan keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışın təşkili, vahid aylıq müavinət, məşğulluq və sosial müdafiə məsələləri ilə bağlı müraciətləri dinlənilib.
Qəbul zamanı müraciətlər fərdi qaydada araşdırılıb, bir sıra qaldırılan məsələlərlə bağlı müvafiq tədbirlər görülüb, digər suallar üzrə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun izahatlar verilib.
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