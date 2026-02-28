Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 23:41
Tehranda ABŞ və İsrailin bugünkü zərbələri nəticəsində İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xameneinin oğlu və gəlininin həlak olduğu bildirilib.
"Report" İran KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər şurasının üzvü Meysəm Müzəffər bəyanat verib.
Onun sözlərinə görə, zərbə nəticəsində ali rəhbərin oğlu Seyid Müctəba Xamenei və həyat yoldaşı həlak olub.
Son xəbərlər
23:41
Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olubDigər ölkələr
23:26
Şamaxıda zəlzələ baş veribHadisə
23:24
Ərdoğan ABŞ və İsrailin İrana hücumu ilə yanaşı, Tehranın körfəz ölkələrinə zərbələrini də pisləyibRegion
23:19
Kallas İrana görə Aİ Xarici İşlər Şurasının iclasını çağırırDigər ölkələr
23:18
Netanyahu: Xameneinin həlak olması ehtimalı yüksəkdirDigər ölkələr
23:15
Budanov Ukrayna ilə bağlı danışıqların müsbət nəticələnəcəyinə ümid etdiyini bildiribDigər ölkələr
22:59
İsrail ordusu İsfahana hücum edəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
22:58
Əraqçi: Danışıqlar aparılan vaxt ABŞ-nin İrana niyə hücum etdiyini anlamıramRegion
22:55