    Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

    • 28 fevral, 2026
    • 23:41
    Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

    Tehranda ABŞ və İsrailin bugünkü zərbələri nəticəsində İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xameneinin oğlu və gəlininin həlak olduğu bildirilib.

    "Report" İran KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər şurasının üzvü Meysəm Müzəffər bəyanat verib.

    Onun sözlərinə görə, zərbə nəticəsində ali rəhbərin oğlu Seyid Müctəba Xamenei və həyat yoldaşı həlak olub.

    В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки верховного лидера Ирана

