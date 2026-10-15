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    Azərbaycanın futzal millisi tarixdə ilk dəfə Lənkəranda rəsmi oyuna çıxacaq

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 12:33
    Azərbaycanın futzal millisi tarixdə ilk dəfə Lənkəranda rəsmi oyuna çıxacaq

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində rəsmi oyun keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın Futzal departamentindən məlumat verilib.

    DÇ-2028-in 12-ci qrupunda yer alan komanda noyabrın 5-də ev oyununa çıxacaq. Çexiya yığması ilə görüşün ünvanı Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi olacaq və matç saat 17:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, kompleks 2018-ci ildə istifadəyə verilib. İdman zalı 788 azarkeş tutumuna malikdir.

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi
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