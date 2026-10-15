Azərbaycanın futzal millisi tarixdə ilk dəfə Lənkəranda rəsmi oyuna çıxacaq
Futbol
- 15 oktyabr, 2026
- 12:33
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Futzal üzrə Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində rəsmi oyun keçirəcək.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın Futzal departamentindən məlumat verilib.
DÇ-2028-in 12-ci qrupunda yer alan komanda noyabrın 5-də ev oyununa çıxacaq. Çexiya yığması ilə görüşün ünvanı Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi olacaq və matç saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, kompleks 2018-ci ildə istifadəyə verilib. İdman zalı 788 azarkeş tutumuna malikdir.
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