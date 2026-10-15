İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Zakir Həsənov qırğız həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Hərbi
    • 15 oktyabr, 2026
    • 12:30
    Zakir Həsənov qırğız həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv ölkələrin Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti iclasında iştirak etmək üçün Qırğızıstanda rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov bu ölkənin müdafiə naziri general-mayor Ruslan Mukambetov ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə ölkələr arasında hərbi və hərbi-texniki sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, eləcə də maraq doğuran digər məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Zakir Həsənov qırğız həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Zakir Həsənov qırğız həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Zakir Həsənov qırğız həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Zakir Həsənov Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Qırğız Respublikası
    Foto
    Министры обороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили сотрудничество в военно-технической сфере
    Foto
    Zakir Hasanov mulls military co-op with Kyrgyz counterpart
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    18:55
    Yəmən sahillərində tankerə yaxınlaşan qayığa xəbərdarlıq atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    18:39
    Foto
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Fərdi
    18:21
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib
    Digər ölkələr
    18:17
    Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilər
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib
    Sənaye
    17:53
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlib
    Futbol
    17:45
    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb
    Hadisə
    17:43
    Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb
    Biznes
    17:31
    Azərbaycanda 9 ayda avtomobil nəqliyyatı ilə 1,8 milyarda yaxın sərnişin daşınıb
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti