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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Министры обороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

    Армия
    • 15 октября, 2026
    • 12:40
    Министры обороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Кыргызстана генерал-майором Русланом Мукамбетовым.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Встреча прошла в рамках официального визита Гасанова в Кыргызстан для участия в заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

    На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, проведен обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министры обороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили сотрудничество в военно-технической сфере
    Министры обороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили сотрудничество в военно-технической сфере
    Министры обороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

    Азербайджано-кыргызские отношения Закир Гасанов Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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