Министры обороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Кыргызстана генерал-майором Русланом Мукамбетовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Встреча прошла в рамках официального визита Гасанова в Кыргызстан для участия в заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, проведен обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.