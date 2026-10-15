Министры обороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили сотрудничество в военно-технической сфере
Армия
- 15 октября, 2026
- 12:40
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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Кыргызстана генерал-майором Русланом Мукамбетовым.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Встреча прошла в рамках официального визита Гасанова в Кыргызстан для участия в заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.
На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, проведен обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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