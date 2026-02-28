В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки верховного лидера Ирана
- 28 февраля, 2026
- 23:31
В Тегеране заявили о гибели в результате сегодняшних ударов США и Израиля сына и невестки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил член городского совета Мейсам Мозаффар.
По его словам, в результате удара погибли Сейед Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера Ирана, и его супруга Зохра Хаддад-Адель.
