В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки верховного лидера Ирана

В Тегеране заявили о гибели в результате сегодняшних ударов США и Израиля сына и невестки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил член городского совета Мейсам Мозаффар.

По его словам, в результате удара погибли Сейед Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера Ирана, и его супруга Зохра Хаддад-Адель.