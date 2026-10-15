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    AMB: Lombardların girov götürdükləri əmlaklar qorunacaq

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2026
    • 12:38
    AMB: Lombardların girov götürdükləri əmlaklar qorunacaq

    Azərbaycanda lombardların girov götürdükləri əmlakların qorunması üçün mexanizmlər olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Şahin Mahmudzadə qurumun yarım illik "Maliyyə Sabitliyi Hesabatı" ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu məsələ qəbul edilməsi nəzərdə tutulan "Lombardlar haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb: "Lombardların fəaliyyətinin tənzimlənməsi, girovların saxlanması və müştərilərlə münasibətlərə dair tələblər üzərində iş aparılır. Əsas məqsəd müştərilərin hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq, onların lombardlara qoyduqları əmlakın qorunmasını təmin etmək və bu sahədə fəaliyyəti tənzimləməkdir. Tezliklə qanun layihəsinin ictimaiyyətə açıqlanması və müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulur. Layihə qəbul edildikdən sonra mövcud lombardlara fəaliyyətlərini qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün müəyyən müddət veriləcək. Tələblərimizə uyğunlaşan lombardlar lisenziya alaraq fəaliyyətlərini davam etdirə biləcəklər".

    Şahin Mahmudzadə Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Lombard şirkətləri
    ЦБА анонсировал механизмы защиты залогового имущества в ломбардах
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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