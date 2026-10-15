ЦБА анонсировал механизмы защиты залогового имущества в ломбардах

Готовящийся в Азербайджане законопроект "О ломбардах" предусматривает специальные механизмы защиты имущества, которое граждане оставляют под залог.

Как передает Report, об этом гендиректор Центрального банка Шахин Махмудзаде заявил на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за январь-июнь.

По его словам, основная цель - предотвратить нарушения прав клиентов, обеспечить сохранность их залогового имущества и упорядочить деятельность в этой сфере.

Он подчеркнул, что в ближайшее время законопроект планируется обнародовать и вынести на обсуждение: "После принятия документа действующим ломбардам будет предоставлено время на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Те организации, которые им соответствуют, смогут получить лицензию и продолжить работу".