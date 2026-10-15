ЦБА анонсировал механизмы защиты залогового имущества в ломбардах
- 15 октября, 2026
- 12:57
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Готовящийся в Азербайджане законопроект "О ломбардах" предусматривает специальные механизмы защиты имущества, которое граждане оставляют под залог.
Как передает Report, об этом гендиректор Центрального банка Шахин Махмудзаде заявил на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за январь-июнь.
По его словам, основная цель - предотвратить нарушения прав клиентов, обеспечить сохранность их залогового имущества и упорядочить деятельность в этой сфере.
Он подчеркнул, что в ближайшее время законопроект планируется обнародовать и вынести на обсуждение: "После принятия документа действующим ломбардам будет предоставлено время на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Те организации, которые им соответствуют, смогут получить лицензию и продолжить работу".