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    ЦБА анонсировал механизмы защиты залогового имущества в ломбардах

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 12:57
    ЦБА анонсировал механизмы защиты залогового имущества в ломбардах

    Готовящийся в Азербайджане законопроект "О ломбардах" предусматривает специальные механизмы защиты имущества, которое граждане оставляют под залог.

    Как передает Report, об этом гендиректор Центрального банка Шахин Махмудзаде заявил на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за январь-июнь.

    По его словам, основная цель - предотвратить нарушения прав клиентов, обеспечить сохранность их залогового имущества и упорядочить деятельность в этой сфере.

    Он подчеркнул, что в ближайшее время законопроект планируется обнародовать и вынести на обсуждение: "После принятия документа действующим ломбардам будет предоставлено время на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Те организации, которые им соответствуют, смогут получить лицензию и продолжить работу".

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB: Lombardların girov götürdükləri əmlaklar qorunacaq
    44 - Tezliklə
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