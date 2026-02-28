İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 20:23
    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ və İsrailin İrana zərbə endirməsi fonunda Azərbaycan vətəndaşlarının qonşu ölkədən təxliyəsi həyata keçirilib.

    Bu gün saat 08:00-dan 20:00-dək yeddi vətəndaşın Azərbaycana keçidi təmin olunub.

    Daha əvvəl Azərbaycanın Xarici işlər İşlər Nazirliyi İranda təhlükəsizlik vəziyyətinin gərginləşdiyini nəzərə alaraq vətəndaşları İrana səfər etməkdən çəkinməyə, hazırda İran ərazisində olan vətəndaşlara isə yerləşdikləri bölgədən asılı olaraq İranı Azərbaycan və ya Türkiyə ərazisindən tərk etməyə çağırıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. Donald Tramp iranlı hərbçilərə silahı yerə qoymağı və ya ölməyi təklif edib. İsrail və ABŞ tərəfinin səhər saatlarında endirdiyi zərbələr zamanı İranın Minab şəhərində bir məktəb hücuma məruz qalıb. Respublikanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, hücum nəticəsində 85 nəfər həlak olub.

    Daha əvvəl bildirilib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırılıb. Görüşün Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da başlanması gözlənilir.

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    İran Azərbaycan vətəndaşı təxliyə
    Foto
    Из Ирана эвакуированы семь граждан Азербайджана
    Foto
    7 Azerbaijani citizens evacuated from Iran

    Son xəbərlər

    20:40

    BAEA: Yaxın Şərqdə radioloji vəziyyətdə dəyişiklik qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37

    İranda idman zalına zərbə endirilib, 15-dən çox şəxs ölüb

    Region
    20:31

    "Fox": ABŞ İrana ilk dəfə kamikadze dronlarla hücum edib

    Digər ölkələr
    20:29

    Pakistan İrana hücumları pisləyib

    Region
    20:23
    Foto

    Yeddi Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    20:16

    İran BAEA-nın təcili iclasının keçirilməsini tələb edib

    Region
    20:10

    İranın bütün universitetlərində tədris dayandırılıb

    Region
    20:07
    Video

    İran XİN: Məktəbə endirilən zərbədə 160-dək şəxs ölüb - YENİLƏNİB-6

    Region
    19:57

    KİV: İran Hörmüz boğazını bağlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti