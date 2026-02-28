İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 fevral, 2026
    Rosatom İrandakı AES-in işinə aidiyyəti olan 90-dan çox şəxsi təxliyə edib

    Rusiyanın "Rosatom" dövlət korporasiyası "Buşehr" AES-ində işə aidiyyəti olan 94 nəfəri İrandan təxliyə edib.

    "Report"un Rusiya mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu "Rosatom"un baş direktoru Aleksey Lixaçov bəyan edib.

    "Rosatom" İrandakı vəziyyəti daimi rejimdə nəzarətdə saxlayır... Həm "Buşehr" AES-nin tikinti meydançasında, həm də paytaxtda olan heyətimizə gəlincə. Hazırda ölkədən əməkdaşların bütün uşaqları, eləcə də bütün artıq heyət və ölkəni tərk etmək istəyən şəxslər, ümumilikdə 94 nəfər çıxarılıb", - məlumatda qeyd olunub.

