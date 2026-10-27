Azərbaycan ECOSA-nın Daşkənddə keçirilən sammitinə qatılıb
- 27 oktyabr, 2026
- 20:59
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Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Toxumçular Birliyinin (ECOSA) Daşkənddə keçirilən konqresinə qatılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Məlumat verilib ki, ECOSA-nın Toxumçuluq üzrə IX Konqresi aqrar sektorun inkişaf perspektivlərinin və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi üçün mühüm platformadır. "Oktyabrın 27–28-də Daşkənddə keçirilən konqresin işində iştirak etdim", - səfir bildirib.
Tədbirin toxumçuluğun təkmilləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin artırılması və aqrar sahədə innovativ həllərin tətbiqi məsələlərinə həsr olunduğu qeyd olunub:
"Müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin konqresdə iştirakı təcrübə mübadiləsinə, aktual məsələlərin müzakirəsinə və beynəlxalq tərəfdaşlığın yeni istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır".
🇦🇿🇺🇿 ECOSA-nın Toxumçuluq üzrə IX Konqresi aqrar sektorun inkişaf perspektivlərinin və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Oktyabrın 27–28-də Daşkənddə keçirilən konqresin işində iştirak etdim. Tədbir toxumçuluğun təkmilləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin artırılması və aqrar sahədə innovativ həllərin tətbiqi məsələlərinə həsr olunub. Müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin konqresdə iştirakı təcrübə mübadiləsinə, aktual məsələlərin müzakirəsinə və beynəlxalq tərəfdaşlığın yeni istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır. ━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇿🇦🇿 ECOSAning urug‘chilik bo‘yicha IX Kongressi agrar sektorni rivojlantirish istiqbollari va xalqaro hamkorlik masalalarini muhokama qilish uchun muhim maydon hisoblanadi. 27–28-oktabr kunlari Toshkentda bo‘lib o‘tayotgan kongress ishida ishtirok etdim. Tadbir urug‘chilikni takomillashtirish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifatini oshirish hamda agrar sohada innovatsion yechimlarni joriy etish masalalariga bag‘ishlangan. Turli mamlakatlar vakillarining kongressda ishtirok etishi tajriba almashish, dolzarb masalalarni muhokama qilish va xalqaro hamkorlikning yangi yo‘nalishlarini belgilash imkonini beradi. #ECOSA #Toxumçuluq #Azərbaycan #Özbəkistan #Daşkənd #ECOSA #Urugʻchilik #Ozarbayjon #Oʻzbekiston #Toshkent— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) October 27, 2026