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    Азербайджан принял участие в конгрессе ECOSA в Ташкенте

    АПК
    • 27 октября, 2026
    • 21:06
    Азербайджан принял участие в конгрессе ECOSA в Ташкенте

    Азербайджан принял участие в конгрессе Ассоциации семеноводов Организации экономического сотрудничества (ECOSA), проходящем в Ташкенте.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов в социальной сети X.

    По его словам, IX Конгресс ECOSA по семеноводству является важной площадкой для обсуждения перспектив развития аграрного сектора и вопросов международного сотрудничества.

    "Я принял участие в работе конгресса, проходящего 27–28 октября в Ташкенте", - сообщил дипломат.

    Отмечается, что мероприятие посвящено совершенствованию семеноводства, повышению качества сельскохозяйственной продукции и внедрению инновационных решений в аграрной сфере.

    "Участие представителей различных стран в конгрессе создает возможности для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и определения новых направлений международного партнерства", - подчеркнул посол.

    Рашад Мамедов Узбекистан
    Azərbaycan ECOSA-nın Daşkənddə keçirilən sammitinə qatılıb
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