Азербайджан принял участие в конгрессе ECOSA в Ташкенте
- 27 октября, 2026
- 21:06
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Азербайджан принял участие в конгрессе Ассоциации семеноводов Организации экономического сотрудничества (ECOSA), проходящем в Ташкенте.
Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов в социальной сети X.
По его словам, IX Конгресс ECOSA по семеноводству является важной площадкой для обсуждения перспектив развития аграрного сектора и вопросов международного сотрудничества.
"Я принял участие в работе конгресса, проходящего 27–28 октября в Ташкенте", - сообщил дипломат.
Отмечается, что мероприятие посвящено совершенствованию семеноводства, повышению качества сельскохозяйственной продукции и внедрению инновационных решений в аграрной сфере.
"Участие представителей различных стран в конгрессе создает возможности для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и определения новых направлений международного партнерства", - подчеркнул посол.
🇦🇿🇺🇿 ECOSA-nın Toxumçuluq üzrə IX Konqresi aqrar sektorun inkişaf perspektivlərinin və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Oktyabrın 27–28-də Daşkənddə keçirilən konqresin işində iştirak etdim. Tədbir toxumçuluğun təkmilləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin artırılması və aqrar sahədə innovativ həllərin tətbiqi məsələlərinə həsr olunub. Müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin konqresdə iştirakı təcrübə mübadiləsinə, aktual məsələlərin müzakirəsinə və beynəlxalq tərəfdaşlığın yeni istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır. ━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇿🇦🇿 ECOSAning urug‘chilik bo‘yicha IX Kongressi agrar sektorni rivojlantirish istiqbollari va xalqaro hamkorlik masalalarini muhokama qilish uchun muhim maydon hisoblanadi. 27–28-oktabr kunlari Toshkentda bo‘lib o‘tayotgan kongress ishida ishtirok etdim. Tadbir urug‘chilikni takomillashtirish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifatini oshirish hamda agrar sohada innovatsion yechimlarni joriy etish masalalariga bag‘ishlangan. Turli mamlakatlar vakillarining kongressda ishtirok etishi tajriba almashish, dolzarb masalalarni muhokama qilish va xalqaro hamkorlikning yangi yo‘nalishlarini belgilash imkonini beradi. #ECOSA #Toxumçuluq #Azərbaycan #Özbəkistan #Daşkənd #ECOSA #Urugʻchilik #Ozarbayjon #Oʻzbekiston #Toshkent— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) October 27, 2026