Лихачев: "Росатом" эвакуировал свыше 90 человек, причастных к работе АЭС в Иране

Российская госкорпорация "Росатом" эвакуировала из Ирана 94 человек, причастных к работе на АЭС "Бушер".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил гендиректор "Росатом" Алексей Лихачев.

"Росатом" в постоянном режиме контролирует ситуацию в Иране... Что касается нашего персонала, находящегося как на площадке сооружения АЭС Бушер, так и в столице. К настоящему моменту из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человек", - приводятся слова Лихачева в сообщении компании.

В нем говорится о том, что сотрудники компании находятся на площадке сооружения АЭС "Бушер" или в поселке проживания. Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности.

"Небольшая группа наших сотрудников, работающих в Тегеране, сконцентрирована на территории российского посольства. В постоянном режиме мониторим обстановку и оцениваем риски. При необходимости вместе с Министерством иностранных дел будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности наших сотрудников", - отмечается в сообщении.