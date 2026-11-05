İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Portuqaliya millisini tərk edən Ronaldu üçün xüsusi tədbir təşkil olunacaq

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 17:08
    Portuqaliya millisini tərk edən Ronaldu üçün xüsusi tədbir təşkil olunacaq

    Portuqaliya millisindəki karyerasını başa vuran Kriştianu Ronaldu üçün vida mərasiminin təşkili planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bunun tammiqyaslı bir vida oyunu, yoxsa başqa formatda tədbir olacağı hələlik dəqiqləşməyib:

    "Federasiyamız bu gedişi lazımi hörmət göstərmədən ötürmək niyyətində deyil. Kriştianu Ronaldunun möhtəşəm karyerasına layiq bir tədbir təşkil etməkdə qətiyyətli və səmimiyik. Bu tədbir azarkeşlərə və bütün xalqa, bizə saysız-hesabsız töhfələr vermiş bu futbolçuya minnətdarlıqlarını ifadə etmək və onunla vidalaşmaq üçün növbəti imkan yaradacaq".

    Xatırladaq ki, K.Ronaldu bu gün milli ilə vidalaşdığını açıqlayıb.

    Kriştianu Ronaldu Futbol üzrə Portuqaliya millisi
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti