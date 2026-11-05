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    Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisindəki karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 14:36
    Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisindəki karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxış edən Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisindəki karyerasını başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, 41 yaşlı hücumçu bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    Xatırladaq ki, Ronaldu 2003-cü ildən Portuqaliya yığmasının formasını geyinib. O, 2016-cı ildə komanda ilə Avropa çempionatının, 2018/2019 və 2024/2025 mövsümlərində UEFA Millətlər Liqasının qalibi olub.

    Təcrübəli forvard son olaraq UEFA Millətlər Liqasında Norveç yığması ilə keçirilən görüşdən (2:1) sonra Portuqaliya millisinin düşərgəsini icazəsiz tərk etmişdi. Bunun ardınca federasiya futbolçuya bir aylıq cəza verib və 255 avro cərimələyib.

    Kriştianu Ronaldu Futbol üzrə Portuqaliya millisi Əl-Nəsr FK UEFA Millətlər Liqası Kristiano Ronaldo
    Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии
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