Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х".

"Настал день вернуть футболку с номером 7 нашей общей сборной. <...> Это было непростое решение, потому что некоторые решения принимаются не только головой, но и сердцем. Я завершаю путь, который начался в августе 2003 года и навсегда изменил мою жизнь", - сказал Роналду.

Отметим, что 41-летний Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с национальной командой Казахстана (1:0), выйдя на замену во втором тайме.