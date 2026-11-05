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    Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 14:43
    Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии

    Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х".

    "Настал день вернуть футболку с номером 7 нашей общей сборной. <...> Это было непростое решение, потому что некоторые решения принимаются не только головой, но и сердцем. Я завершаю путь, который начался в августе 2003 года и навсегда изменил мою жизнь", - сказал Роналду.

    Отметим, что 41-летний Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с национальной командой Казахстана (1:0), выйдя на замену во втором тайме.

    Криштиану Роналду
    Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisindəki karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb
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