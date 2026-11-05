MMU-da Zəfər Gününə həsr olunmuş Respublika Elmi-Praktik Konfransı başa çatıb
Hərbi
- 05 noyabr, 2026
- 17:16
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Milli Müdafiə Universitetinin (MMU) təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş "Müdafiə və milli təhlükəsizliyin aktual problemləri" mövzusunda Respublika Elmi-Praktik Konfransı başa çatıb.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, konfransda müxtəlif dövlət qurumlarının, hərbi və mülki təhsil müəssisələrinin nümayəndələri, alim və mütəxəssislər iştirak ediblər.
Tədbir çərçivəsində müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində aktual məsələlər, müasir hərb elminin inkişaf istiqamətləri və qurumlararası əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub, müvafiq sahələr üzrə bölmə iclaslarında elmi məruzələr dinlənilib.
Yekunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub.
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