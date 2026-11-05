İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bakıda külək əsir, bəzi bölgələrdə yağış yağır - Faktiki hava

    Ekologiya
    • 05 noyabr, 2026
    • 17:12
    Bakıda külək əsir, bəzi bölgələrdə yağış yağır - Faktiki hava

    Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində küləkli və yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin noyabrın 5-i saat 17:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 22, Mingəçevirdə 18 m/s-dək güclənir.

    Naxçıvan, Şərur, Şahbuz, Daşkəsən, Şəmkir, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Qobustanda isə arabir yağış yağır.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
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