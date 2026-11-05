İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Vilayət Eyvazov DİN-in strukturlarında xidmət etmək istəyən vətəndaşların sıra baxışını keçirib

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 17:17
    Vilayət Eyvazov DİN-in strukturlarında xidmət etmək istəyən vətəndaşların sıra baxışını keçirib

    Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov noyabrın 5-də respublikanın şəhər, rayon polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin sıra baxışını keçirib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakı şəhərində keçirilən sıra baxışında DİN-ə müraciət etmiş gənclərdən daha hazırlıqlı olan 179 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.

    Gənclər qarşısında çıxış edən nazir V.Eyvazov seçim turunun digər mərhələlərindən də uğurla keçərək daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini verib.

    Vilayət Eyvazov DİN-in strukturlarında xidmət etmək istəyən vətəndaşların sıra baxışını keçirib

    Vilayət Eyvazov DİN-in strukturlarında xidmət etmək istəyən vətəndaşların sıra baxışını keçirib
    Vilayət Eyvazov DİN-in strukturlarında xidmət etmək istəyən vətəndaşların sıra baxışını keçirib
    Vilayət Eyvazov DİN-in strukturlarında xidmət etmək istəyən vətəndaşların sıra baxışını keçirib

    Sıra baxışı Vilayət Eyvazov
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
    Digər ölkələr
    04:07
    Foto
    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    Region
    03:44
    Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
    Digər ölkələr
    03:03
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti