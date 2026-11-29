Azərbaycanın U-19 yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti məğlubiyyətini alıb
Futbol
- 29 noyabr, 2026
- 15:50
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Azərbaycanın 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisi 2026/2027 mövsümündə Avropa çempionatının I təsnifat raundunda ikinci matçına çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, B Liqasının 3-cü qrupunda yer alan kollektiv II turda Şimali Makedoniya seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Stara Pazova şəhərində yerləşən Serbiya Futbol Assosiasiyasının İdman Mərkəzinin 4-cü meydançasında təşkil olunan görüş rəqibin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, ilk qarşılaşmada Serbiyaya 0:3 hesabı ilə uduzan komanda qrupdakı son oyununu dekabrın 2-də Monteneqroya qarşı keçirəcək.
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