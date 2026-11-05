İspaniyada 18 yaşlı hakimə hücum edən futbolçu 1 illik cəzalandırılıb
- 05 noyabr, 2026
- 17:13
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İspaniyanın "Portonovo 1979" klubunun futbolçusu Xorxe Komesanya veteranların matçında 18 yaşlı hakim Alexandro Nine Falkona hücum etdiyinə görə 1 illik disvalifikasiya olunub.
"Report" "Diario de Pontevedra" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, insident oktyabrın 31-də "Bamio" komandası ilə keçirilən qarşılaşmada baş verib.
Vilyaqarsiya-de-Arousa şəhərində təşkil olunan oyunun 70-ci dəqiqəsində, hesab 0:0 olarkən X.Komesanya rəqiblə münaqişədən sonra ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan kənarlaşdırılıb.
Hakim protokoluna əsasən, qırmızı vərəqədən sonra futbolçu referinin üzündən iki əli ilə tutaraq onu silkələməyə başlayıb. Daha sonra o, yumruqla zərbə endirməyə cəhd edib və yenidən hakimin üzündən tutaraq onu itələyib. A.N.Falkon qazonun üzərinə yıxılıb.
Hər iki komandanın oyunçuları hakimin ayağa qalxmasına və paltardəyişmə otağına getməsinə kömək ediblər və matç yarımçıq saxlanılıb. Sonradan tibbi yardım üçün müraciət edən referi ciddi xəsarət almayıb.
Qeyd edək ki, A.N.Falkon ötən mövsümdə də hücuma məruz qalıb. Qarşılaşmaların birində futbolçu onun ayağını tapdalayıb.