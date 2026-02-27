İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Qazaxıstanda kafedə partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 01:21
    Qazaxıstanda kafedə partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Qazaxıstanın Akmola vilayətinin Şuçinsk şəhərində kafedə qaz partlayışı və yanğın baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə regionun Fövqəladə Hallar Departamentinin mətbuat xidməti xəbər yayıb.

    İlkin məlumata görə, hadisə nəticəsində altı nəfər ölüb, təxminən 20 nəfər yaralanıb.

    Qeyd olunur ki, Burabay rayonunun Şuçinsk şəhərində beşmərtəbəli yaşayış binasına bitişik birmərtəbəli kafedə qaz partlayışı olub, ardınca yanğın baş verib. Yanğınsöndürənlər yanan binadan səkkiz qaz balonu çıxarıb və 10-dan çox insanı xilas ediblər.

    Qazaxıstan kafe partlayış
    В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек

    Son xəbərlər

    01:21

    Qazaxıstanda kafedə partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    01:06

    İsrail "Hizbullah" xüsusi təyinatlılarının səkkiz hərbi düşərgəsinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    00:35
    Foto

    Səfir: Xocalı soyqırımının dünyada tanınması aktual olaraq qalır

    Xarici siyasət
    00:12
    Foto
    Video

    Kubra Məhərrəmova ilə bağlı şok görüntülər: Araşdırma başladı

    Hadisə
    00:00

    Əraqçi: İran-ABŞ danışıqlarında irəliləyiş əldə edilib

    Region
    23:57

    Fransa hökumətinin "Lekornu-2" adlanan tərkibi yenilənib

    Digər ölkələr
    23:47

    "Reuters": ABŞ "Lukoil"un beynəlxalq aktivlərinin satışını ləngidib

    Digər ölkələr
    23:35

    Türkiyənin Rusiyadakı səfiri: Xocalı faciəsini pisləyirik

    Region
    23:19

    Pakistanla sərhəddə "Taliban"ın azı 30 döyüşçüsü öldürülüb - YENİLƏNİB 2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti