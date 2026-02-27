В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек

Взрыв газа и пожар произошли в кафе в Щучинске Акмолинской области Казахстана. По предварительным данным, пострадали примерно 20 человек, погибли 6.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

"В городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожарные из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов и спасли более 10 человек. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, 6 погибли", - говорится в сообщении.