В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 00:39
    Взрыв газа и пожар произошли в кафе в Щучинске Акмолинской области Казахстана. По предварительным данным, пострадали примерно 20 человек, погибли 6.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

    "В городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожарные из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов и спасли более 10 человек. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, 6 погибли", - говорится в сообщении.

    Qazaxıstanda kafedə partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

