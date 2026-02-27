UEFA Konfrans Liqası: 1/8 finala vəsiqə qazanan komandalar məlum olub
- 27 fevral, 2026
- 02:10
UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, görüşlərdən sonra 1/8 finala vəsiqə qazanan kollektivlərin adına aydınlıq gəlib.
Türkiyənin "Samsunspor" klubu doğma meydanda Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" kollektivini darmadağın edib: 4:0.
İtaliyanın "Fiorentina" komandası isə Polşa "Yagelloniya"sına məğlub olub 2:4.
UEFA Konfrans Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab oyunları
26 fevral
21:45. "Fiorentina" (İtaliya) – "Yagelloniya" (Polşa) – 2:4
İlk oyun – 3:0
21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) – "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - 4:0
İlk oyun – 1:0
21:45. "Sele" (Sloveniya) – "Drita" (Kosovo) - 3:2
ilk oyun – 3:2
21:45. "Riyeka" (Xorvatiya) – "Omoniya" (Kipr) - 3:1
İlk oyun – 1:0
00:00. "Lex" (Polşa) – "KuPS" (Finlandiya) - 1:0
İlk oyun – 2:0
00:00. AZ (Niderland) – "Noa" (Ermənistan) - 4:0
İlk oyun – 0:1
00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) – "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - 2:0
İlk oyun – 1:1
00:00. "Lozanna" (İsveçrə) – "Siqma" (Çexiya) – 1:2
İlk oyun – 1:1
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Rayo Valyekano" (İspaniya), "Şaxtyor" (Ukrayna), AEK (Yunanıstan), "Sparta" (Çexiya), "Maynts 05" (Almaniya), AEK (Larnaka, Kipr), "Strasburq" (Fransa) və "Rakuv" (Polşa) 1/8 finala vəsiqə qazanıb.