İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 finala vəsiqə qazanan komandalar məlum olub

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 02:10
    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 finala vəsiqə qazanan komandalar məlum olub

    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, görüşlərdən sonra 1/8 finala vəsiqə qazanan kollektivlərin adına aydınlıq gəlib.

    Türkiyənin "Samsunspor" klubu doğma meydanda Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" kollektivini darmadağın edib: 4:0.

    İtaliyanın "Fiorentina" komandası isə Polşa "Yagelloniya"sına məğlub olub 2:4.

    UEFA Konfrans Liqası

    Pley-off mərhələsi, cavab oyunları

    26 fevral

    21:45. "Fiorentina" (İtaliya) – "Yagelloniya" (Polşa) – 2:4

    İlk oyun – 3:0

    21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) – "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - 4:0

    İlk oyun – 1:0

    21:45. "Sele" (Sloveniya) – "Drita" (Kosovo) - 3:2

    ilk oyun – 3:2

    21:45. "Riyeka" (Xorvatiya) – "Omoniya" (Kipr) - 3:1

    İlk oyun – 1:0

    00:00. "Lex" (Polşa) – "KuPS" (Finlandiya) - 1:0

    İlk oyun – 2:0

    00:00. AZ (Niderland) – "Noa" (Ermənistan) - 4:0

    İlk oyun – 0:1

    00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) – "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - 2:0

    İlk oyun – 1:1

    00:00. "Lozanna" (İsveçrə) – "Siqma" (Çexiya) – 1:2

    İlk oyun – 1:1

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Rayo Valyekano" (İspaniya), "Şaxtyor" (Ukrayna), AEK (Yunanıstan), "Sparta" (Çexiya), "Maynts 05" (Almaniya), AEK (Larnaka, Kipr), "Strasburq" (Fransa) və "Rakuv" (Polşa) 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

    UEFA Konfrans Liqası Pley-off mərhələsi
    Определились участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

    Son xəbərlər

    03:23

    Marko Curiç: Serbiya və ABŞ daha möhkəm və güclü tərəfdaşlıq mərhələsinə qədəm qoyur

    Digər ölkələr
    03:11

    Umerov: Cenevrədə tərəflər Ukraynaya uzunmüddətli dəstək mexanizmlərinə diqqət yetiriblər

    Digər ölkələr
    02:48

    İran səfiri Astanada Qazaxıstan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb

    Region
    02:45

    Pakistan toqquşmalarda Əfqanıstanın 72 hərbçisinin öldüyünü bildirib - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    02:44

    Avropa Liqasında 1/8 finala çıxacaq komandalar müəyyənləşib

    Futbol
    02:17

    Şamaxıda qadın qətlə yetirilib, şübhəli şəxs qismində ögey oğlu saxlanılıb

    Hadisə
    02:10

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 finala vəsiqə qazanan komandalar məlum olub

    Futbol
    02:02

    Macarıstan "Adriya" boru kəmərini "Drujba"ya alternativ kimi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    01:21

    Qazaxıstanda kafedə partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti