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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 30 oktyabr, 2026
    • 16:06
    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib

    Oğuz rayonunda ilk dəfə "Oğuz – etnik qrupların mədəniyyət beşiyi" adlı festival təşkil olunub.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, Oğuz rayon Mədəniyyət Mərkəzinin qarşısında keçirilən festivalın əsas məqsədi ölkədə yaşayan müxtəlif etnik qrupların zəngin mədəni irsini, milli adət-ənənələrini və sənətkarlıq nümunələrini tanıtmaq, xalqlar arasında dostluq və həmrəyliyi daha da möhkəmləndirməkdir.

    Festival çərçivəsində ləzgi, udin, yəhudi, Axıska türkləri və digər xalqların mədəniyyətini əks etdirən əl işləri, milli geyimlər, mətbəx nümunələri və sənətkarlıq məhsulları nümayiş olunub. Eyni zamanda, Oğuz və Şəkidən olan sənətkarların əl işləri tanıdılıb.

    Tədbirin bədii hissəsində müxtəlif musiqi nömrələri və rəqslərdən ibarət rəngarəng mədəni proqram təqdim olunub.

    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib
    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib
    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib
    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib

    Axıska türkləri Mədəniyyət Evi Mədəni İrs Oğuz
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    Oğuzda ilk dəfə yerli etnik qrupların mədəniyyət festivalı keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
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