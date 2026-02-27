Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Определились участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    • 27 февраля, 2026
    • 02:15
    Определились участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

    Состоялись ответные матчи стадии плей-офф Лига конференций УЕФА.

    Как передает Report, по их итогам определились команды, вышедшие в 1/8 финала турнира.

    Турецкий Самсунспор на своем поле разгромил северомакедонскую Шкендия - 4:0 (первый матч - 1:0).

    Итальянская Фиорентина уступила польской Ягеллония - 2:4 (первый матч - 3:0).

    Лига конференций УЕФА
    Плей-офф, ответные матчи

    26 февраля

    21:45. Фиорентина (Италия) - Ягеллония (Польша) - 2:4
    Первый матч - 3:0

    21:45. Самсунспор (Турция) - Шкендия (Северная Македония) - 4:0
    Первый матч - 1:0

    21:45. Целе (Словения) - Дрита (Косово) - 3:2
    Первый матч - 3:2

    21:45. Риека (Хорватия) - Омония (Кипр) - 3:1
    Первый матч - 1:0

    00:00. Лех (Польша) - КуПС (Финляндия) - 1:0
    Первый матч - 2:0

    00:00. АЗ (Нидерланды) - Ноа (Армения) - 4:0
    Первый матч - 0:1

    00:00. Кристал Пэлас (Англия) - Зриньски (Босния и Герцеговина) - 2:0
    Первый матч - 1:1

    00:00. Лозанна (Швейцария) - Сигма (Чехия) - 1:2
    Первый матч - 1:1

    Ранее путевки в 1/8 финала завоевали Райо Вальекано (Испания), Шахтер (Украина), АЕК (Греция), Спарта (Чехия), Майнц 05 (Германия), АЕК (Ларнака, Кипр), Страсбур (Франция) и Ракув (Польша).

    футбол Лига Конфедераций УЕФА 1/8 финала
    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 finala vəsiqə qazanan komandalar məlum olub

    Последние новости

    02:49

    Палата представителей США изучит резолюцию о запрете удара по Ирану

    Другие страны
    02:15

    Определились участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    02:13

    СМИ: В Кабуле прогремели мощные взрывы

    Другие страны
    02:01

    Пакистан сообщил о гибели 72 афганских военных в боях на границе

    Другие страны
    01:44

    В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5

    Другие страны
    01:18

    Geo: Пакистан ударил по провинции Нангархар в Афганистане

    Другие страны
    00:56

    Израиль сообщил о ликвидации группы радикалов на севере сектора Газа

    Другие страны
    00:39

    В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек

    Другие страны
    00:17

    Рахман Мустафаев: Процесс признания в мире Ходжалинского геноцида остается актуальным

    Внешняя политика
    Лента новостей