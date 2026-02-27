Определились участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- 27 февраля, 2026
- 02:15
Состоялись ответные матчи стадии плей-офф Лига конференций УЕФА.
Как передает Report, по их итогам определились команды, вышедшие в 1/8 финала турнира.
Турецкий Самсунспор на своем поле разгромил северомакедонскую Шкендия - 4:0 (первый матч - 1:0).
Итальянская Фиорентина уступила польской Ягеллония - 2:4 (первый матч - 3:0).
Лига конференций УЕФА
Плей-офф, ответные матчи
26 февраля
21:45. Фиорентина (Италия) - Ягеллония (Польша) - 2:4
Первый матч - 3:0
21:45. Самсунспор (Турция) - Шкендия (Северная Македония) - 4:0
Первый матч - 1:0
21:45. Целе (Словения) - Дрита (Косово) - 3:2
Первый матч - 3:2
21:45. Риека (Хорватия) - Омония (Кипр) - 3:1
Первый матч - 1:0
00:00. Лех (Польша) - КуПС (Финляндия) - 1:0
Первый матч - 2:0
00:00. АЗ (Нидерланды) - Ноа (Армения) - 4:0
Первый матч - 0:1
00:00. Кристал Пэлас (Англия) - Зриньски (Босния и Герцеговина) - 2:0
Первый матч - 1:1
00:00. Лозанна (Швейцария) - Сигма (Чехия) - 1:2
Первый матч - 1:1
Ранее путевки в 1/8 финала завоевали Райо Вальекано (Испания), Шахтер (Украина), АЕК (Греция), Спарта (Чехия), Майнц 05 (Германия), АЕК (Ларнака, Кипр), Страсбур (Франция) и Ракув (Польша).