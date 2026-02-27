Палата представителей США изучит резолюцию о запрете удара по Ирану Другие страны

Определились участники 1/8 финала Лиги конференций УЕФА Футбол

СМИ: В Кабуле прогремели мощные взрывы Другие страны

Пакистан сообщил о гибели 72 афганских военных в боях на границе Другие страны

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5 Другие страны

Geo: Пакистан ударил по провинции Нангархар в Афганистане Другие страны

Израиль сообщил о ликвидации группы радикалов на севере сектора Газа Другие страны

В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек Другие страны