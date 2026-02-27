Глава МИД Сербии заявил о переходе отношений с США к более прочному партнерству

Сербия и Соединенные Штаты Америки вступают в этап более прочного и сильного партнерства с перспективой повышения отношений до уровня стратегического диалога, основанного на взаимном уважении и понимании.

Как передает балканское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич по итогам визита в Вашингтон.

По его словам, подтверждено высокое совпадение позиций сторон, а также продемонстрировано понимание позиции Сербии, в частности по вопросам сохранения стабильности в регионе, экономического развития и защиты прав сербского народа там, где они находятся под угрозой. Он отметил, что были обсуждены положение сербов в Косово и Метохии, необходимость защиты их прав, а также более широкие региональные вопросы, включая ситуацию в Боснии и Герцеговине и влияние отдельных внешних акторов.

Министр подчеркнул, что в Вашингтоне Сербию принимают с уважением, ее позиции учитываются, а также существует четкая воля к развитию сотрудничества. Он добавил, что Президент Сербии Александр Вучич воспринимается как фактор стабильности и как политик, способствующий развитию отношений между Сербией и США. Отметив, что за последние три десятилетия позиции двух стран не всегда совпадали, Джурич заявил, что с нынешней американской администрацией появилась возможность для дальнейшего развития отношений.

Комментируя прозвучавшую критику в связи с визитом, Джурич назвал безосновательными и предвзятыми утверждения о якобы сделанных уступках в ущерб национальным интересам. Он напомнил, что в прошлом отношения между Сербией и США находились на самом низком уровне, а проведение встречи с государственным секретарем США, а также переговоров с ключевыми представителями Совета национальной безопасности и Государственного департамента свидетельствует о значимости, придаваемой Сербии.