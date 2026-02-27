Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Глава МИД Сербии заявил о переходе отношений с США к более прочному партнерству

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 08:14
    Глава МИД Сербии заявил о переходе отношений с США к более прочному партнерству

    Сербия и Соединенные Штаты Америки вступают в этап более прочного и сильного партнерства с перспективой повышения отношений до уровня стратегического диалога, основанного на взаимном уважении и понимании.

    Как передает балканское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич по итогам визита в Вашингтон.

    По его словам, подтверждено высокое совпадение позиций сторон, а также продемонстрировано понимание позиции Сербии, в частности по вопросам сохранения стабильности в регионе, экономического развития и защиты прав сербского народа там, где они находятся под угрозой. Он отметил, что были обсуждены положение сербов в Косово и Метохии, необходимость защиты их прав, а также более широкие региональные вопросы, включая ситуацию в Боснии и Герцеговине и влияние отдельных внешних акторов.

    Министр подчеркнул, что в Вашингтоне Сербию принимают с уважением, ее позиции учитываются, а также существует четкая воля к развитию сотрудничества. Он добавил, что Президент Сербии Александр Вучич воспринимается как фактор стабильности и как политик, способствующий развитию отношений между Сербией и США. Отметив, что за последние три десятилетия позиции двух стран не всегда совпадали, Джурич заявил, что с нынешней американской администрацией появилась возможность для дальнейшего развития отношений.

    Комментируя прозвучавшую критику в связи с визитом, Джурич назвал безосновательными и предвзятыми утверждения о якобы сделанных уступках в ущерб национальным интересам. Он напомнил, что в прошлом отношения между Сербией и США находились на самом низком уровне, а проведение встречи с государственным секретарем США, а также переговоров с ключевыми представителями Совета национальной безопасности и Государственного департамента свидетельствует о значимости, придаваемой Сербии.

    США Сербия двусторонние отношения Марко Джурич
    Marko Curiç: Serbiya və ABŞ daha möhkəm və güclü tərəfdaşlıq mərhələsinə qədəm qoyur

    Последние новости

    08:52

    Таиландский военнослужащий подорвался на мине на границе с Камбоджей

    Другие страны
    08:29

    Число погибших при взрыве газа в кафе в Казахстане достигло 7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08:23

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:14

    Глава МИД Сербии заявил о переходе отношений с США к более прочному партнерству

    Другие страны
    08:11

    МИД Сербии: Попытка покушения на Вучича является серьезным вызовом безопасности и стабильности страны

    Другие страны
    07:59

    AP: Военные США сбили беспилотник американских пограничников в Техасе

    Другие страны
    07:28

    Вэнс: Возможный удар США по Ирану не привел бы к длительному конфликту в регионе

    Другие страны
    07:27

    Жительница Хоровлу: Я очень соскучилась по своему селу

    Внутренняя политика
    07:15

    Жительница Ходжавенда: Сегодня нам выпала честь вернуться на родную землю

    Внутренняя политика
    Лента новостей