    Инфраструктура
    • 27 февраля, 2026
    • 08:23
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;

    6. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

    7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    11. Проспект Зия Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

    12. Улица Зарифы Алиевой;

    13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.

    Лента новостей