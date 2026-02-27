На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 27 февраля, 2026
- 08:23
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;
6. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;
7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
11. Проспект Зия Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
12. Улица Зарифы Алиевой;
13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.