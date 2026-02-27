Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    AP: Военные США сбили беспилотник американских пограничников в Техасе

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 07:59
    AP: Военные США сбили беспилотник американских пограничников в Техасе

    Американские военные при помощи лазера сбили беспилотник Таможенно-пограничной службы в Техасе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

    По его сведениям, инцидент произошел в окрестностях Эль-Пасо, он привлек внимание членов Конгресса США. "У нас головы идут кругом от того, что Пентагон, как говорят, сбил дрон Таможенно-пограничной службы при помощи высокорисковой системы борьбы с БПЛА", - цитирует агентство заявление конгрессменов, входящих в состав комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Палаты представителей. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США закрыло воздушное пространство в районе инцидента.

    военные США пограничники штат Техас БПЛА

    Последние новости

    07:59

    AP: Военные США сбили беспилотник американских пограничников в Техасе

    Другие страны
    07:28

    Вэнс: Возможный удар США по Ирану не привел бы к длительному конфликту в регионе

    Другие страны
    07:27

    Жительница Хоровлу: Я очень соскучилась по своему селу

    Внутренняя политика
    07:15

    Жительница Ходжавенда: Сегодня нам выпала честь вернуться на родную землю

    Внутренняя политика
    07:08

    Пакистан объявил о начале "открытой войны" правительству талибов в Афганистане

    Другие страны
    06:51
    Фото

    В Кяльбаджар, Ходжавенд и Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:23

    Мэр Нью-Йорка сообщил о продуктивной встрече с Трампом в Белом доме

    Другие страны
    05:46

    Reuters: Выручка от продаж нефти Венесуэлы достигнет $2 млрд к концу февраля

    Другие страны
    05:19

    СМИ: В Британии начали расследование о самолете Эпштейна на базах ВВС

    Другие страны
    Лента новостей