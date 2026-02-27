AP: Военные США сбили беспилотник американских пограничников в Техасе

Американские военные при помощи лазера сбили беспилотник Таможенно-пограничной службы в Техасе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, инцидент произошел в окрестностях Эль-Пасо, он привлек внимание членов Конгресса США. "У нас головы идут кругом от того, что Пентагон, как говорят, сбил дрон Таможенно-пограничной службы при помощи высокорисковой системы борьбы с БПЛА", - цитирует агентство заявление конгрессменов, входящих в состав комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Палаты представителей. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США закрыло воздушное пространство в районе инцидента.