İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Bayram günlərində dəmir yolları ilə 63 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:02
    Bayram günlərində dəmir yolları ilə 63 minə yaxın sərnişin daşınıb

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 31 dekabr-4 yanvarda 62 690 sərnişin daşıyıb.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Məlumata əsasən, Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 48 542 nəfər, Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə 8 885 nəfər (Bakı-Ağstafa-Bakı əlavə reysləri daxil olmaqla) daşınıb.

    Qeyd edilib ki, Bakı-Qəbələ-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı, Bakı-Ağdam-Bakı və Gəncə-Mingəçevir marşrutları ilə 5 263 nəfər səfər edib.

    Xatırladaq ki, ADY qeyd olunan tarixlərdə-gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərib, ölkədaxili marşrutlar üzrə əlavə reyslər yerinə yetirilib və vaqon sayı tələbata uyğun olaraq artırılıb. Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə isə qatarların hərəkəti şənbə və bazar günlərinin qrafikinə uyğun tənzimlənib.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC sərnişin daşıma

    Son xəbərlər

    14:23

    Azərbaycanda dövlət icbari şəxsi sığorta xərcləri 22 %-ə yaxın artırılıb

    Maliyyə
    14:21

    Özbəkistanda avtobus aşıb, iki nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb

    Region
    14:18

    Azərbaycanda cərimələrdən büdcəyə daxilolmaların 12 % azalacağı gözlənilir

    Maliyyə
    14:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son altı ayda 53 % azalıb

    İKT
    14:16

    Azərbaycanda bu il sahibkarlara 3,3 milyard manat güzəşt tətbiq ediləcək

    Maliyyə
    14:04
    Foto

    Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub

    Xarici siyasət
    14:02

    "Mançester Yunayted" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    14:02

    Bayram günlərində dəmir yolları ilə 63 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:01

    Azərbaycan bu il "Məktəblinin dostu" layihəsinə 8 milyon manatdan çox pul xərcləyəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti