Bayram günlərində dəmir yolları ilə 63 minə yaxın sərnişin daşınıb
İnfrastruktur
- 05 yanvar, 2026
- 14:02
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 31 dekabr-4 yanvarda 62 690 sərnişin daşıyıb.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Məlumata əsasən, Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 48 542 nəfər, Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə 8 885 nəfər (Bakı-Ağstafa-Bakı əlavə reysləri daxil olmaqla) daşınıb.
Qeyd edilib ki, Bakı-Qəbələ-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı, Bakı-Ağdam-Bakı və Gəncə-Mingəçevir marşrutları ilə 5 263 nəfər səfər edib.
Xatırladaq ki, ADY qeyd olunan tarixlərdə-gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərib, ölkədaxili marşrutlar üzrə əlavə reyslər yerinə yetirilib və vaqon sayı tələbata uyğun olaraq artırılıb. Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə isə qatarların hərəkəti şənbə və bazar günlərinin qrafikinə uyğun tənzimlənib.
Son xəbərlər
14:23
Azərbaycanda dövlət icbari şəxsi sığorta xərcləri 22 %-ə yaxın artırılıbMaliyyə
14:21
Özbəkistanda avtobus aşıb, iki nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıbRegion
14:18
Azərbaycanda cərimələrdən büdcəyə daxilolmaların 12 % azalacağı gözlənilirMaliyyə
14:17
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son altı ayda 53 % azalıbİKT
14:16
Azərbaycanda bu il sahibkarlara 3,3 milyard manat güzəşt tətbiq ediləcəkMaliyyə
14:04
Foto
Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olubXarici siyasət
14:02
"Mançester Yunayted" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
14:02
Bayram günlərində dəmir yolları ilə 63 minə yaxın sərnişin daşınıbİnfrastruktur
14:01