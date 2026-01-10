İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Fitso: Slovakiya və ABŞ atom energetikası sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayacaqlar

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 20:36
    Fitso: Slovakiya və ABŞ atom energetikası sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayacaqlar

    Slovakiya və ABŞ yanvarın 16-da atom energetikası sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaqlar.

    "Report"un TK agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso bildirib.

    Bildirilir ki, Bratislava Vaşinqtonun köməyi ilə ölkədə fəaliyyət göstərən AES-lərin şəbəkəsini genişləndirməyi planlaşdırır.

    Slovakiya KİV daha əvvəl xəbər verib ki, ölkə rəhbərliyi qərbdə, Yaslovske-Boqunitse qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən "Boqunitse" AES-də gücü 1 000 meqavat olan yeni enerji blokunun tikintisini həyata keçirməyi nəzərdə tutur. Bu enerji bloku Slovakiya dövlətinin mülkiyyətində olacaq. Onun inşası ilə bağlı danışıqlar ABŞ-nin "Westinghouse" şirkəti ilə aparılır.

    Hazırda Slovakiyada iki AES fəaliyyət göstərir: - "Boqunitse" və "Moxovtse".

    Slovakiya Robert Fitso ABŞ AES atom energetikası
    Фицо: Словакия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике

    Son xəbərlər

    20:36

    Fitso: Slovakiya və ABŞ atom energetikası sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayacaqlar

    Digər ölkələr
    20:22

    İranda toqquşmalarda təhlükəsizlik qüvvələrinin 6 əməkdaşı ölüb

    Region
    20:02

    Zaqatalada minik avtomobili aşıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    19:44

    İndoneziyada 6,5 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    19:33

    İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları idmançını güllələyərək öldürüb

    Region
    19:12

    Şamaxıda zəlzələ olub

    Hadisə
    18:52

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    18:45
    Foto

    Qusarda keçirilən beynəlxalq dağ xizəyi turniri başa çatıb

    Fərdi
    18:41

    Tehran və İrəvan arasında reyslər ləğv edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti