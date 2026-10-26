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    Fərid Cəfərov: Beynəlxalq təşkilatlar gənclər üçün proqramların əhatə dairəsini artıracaq

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:57
    Fərid Cəfərov: Beynəlxalq təşkilatlar gənclər üçün proqramların əhatə dairəsini artıracaq

    Beynəlxalq təşkilatlar dünyanın müxtəlif bölgələrindən daha çox gənci əhatə etmək üçün gənclər proqramlarını birləşdirməyi və genişləndirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Fərid Cəfərov qeyd edib ki, forumun rəsmi proqramına BMT Sivilizasiyalar Alyansı, ICESCO, UNESCO və BMT Ümumdünya Turizm Təşkilatı da daxil olmaqla beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı ilə gənclər panel müzakirələri daxil edilib.

    Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatların gənclər təşəbbüsləri arasında qarşılıqlı əlaqənin qurulması, onların məzmununun genişləndirilməsi və dünyanın digər regionlarından iştirakçıların cəlb edilməsi planlaşdırılır.

    BMT Sivilizasiyalar Alyansının direktoru Nihal Saad bildirib ki, təşkilatın gənclər proqramlarının iştirakçıları 44 ölkədən Bakıya gəliblər.

    O qeyd edib ki, iştirakçılar Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcək tədbir çərçivəsində başlanmış dialoqu davam etdirəcəklər. Gənclər forumun mövzusu ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəklər.

    ICESCO-nun Sivilizasiyalararası Dialoq Mərkəzinin rəhbəri, səfir Xalid Fəthəlrəhman isə vurğulayıb ki, ICESCO son üç il ərzində gənclər sahəsində təşəbbüsləri fəal şəkildə inkişaf etdirir. Təşkilatın Bakıdakı regional nümayəndəliyi də böyüyən nəslin məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir.

    O əlavə edib ki, VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak edən ICESCO nümayəndə heyəti bu sahədə yeni layihələr təqdim edəcək.

    Fərid Cəfərov VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Nihal Saad Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Heydər Əliyev Mərkəzi UNESCO
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