Фарид Джафаров: Международные организации увеличат охват молодежных программ

Международные организации планируют объединить и расширить программы для молодежи, чтобы охватить больше участников из разных регионов мира.

Как передает Report, об этом заявили заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму межкультурного диалога.

Фарид Джафаров отметил, что в официальную программу форума включены молодежные панельные дискуссии с участием международных партнеров, в том числе Альянса цивилизаций ООН, ICESCO, ЮНЕСКО и Всемирной туристской организации ООН.

По его словам, планируется наладить взаимодействие между молодежными инициативами международных организаций, расширить их содержание и привлечь участников из других регионов мира.

В свою очередь, директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад сообщила, что в Баку прибыли участники молодежных программ организации из 44 стран.

Она отметила, что участники продолжат начатый диалог в рамках мероприятия, которое пройдет в Центре Гейдара Алиева. Молодые люди обсудят вопросы, связанные с тематикой форума.

Руководитель Центра цивилизационного диалога ICESCO, посол Халид Фатхалрахман в свою очередь подчеркнул, что ICESCO на протяжении последних трех лет активно развивает инициативы в сфере молодежи. Региональное представительство организации в Баку также уделяет особое внимание вопросам подрастающего поколения.

Он добавил, что делегация ICESCO, участвующая в VII Всемирном форуме межкультурного диалога, представит новые проекты в этой области.