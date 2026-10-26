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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Фарид Джафаров: Международные организации увеличат охват молодежных программ

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 12:50
    Фарид Джафаров: Международные организации увеличат охват молодежных программ

    Международные организации планируют объединить и расширить программы для молодежи, чтобы охватить больше участников из разных регионов мира.

    Как передает Report, об этом заявили заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму межкультурного диалога.

    Фарид Джафаров отметил, что в официальную программу форума включены молодежные панельные дискуссии с участием международных партнеров, в том числе Альянса цивилизаций ООН, ICESCO, ЮНЕСКО и Всемирной туристской организации ООН.

    По его словам, планируется наладить взаимодействие между молодежными инициативами международных организаций, расширить их содержание и привлечь участников из других регионов мира.

    В свою очередь, директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад сообщила, что в Баку прибыли участники молодежных программ организации из 44 стран.

    Она отметила, что участники продолжат начатый диалог в рамках мероприятия, которое пройдет в Центре Гейдара Алиева. Молодые люди обсудят вопросы, связанные с тематикой форума.

    Руководитель Центра цивилизационного диалога ICESCO, посол Халид Фатхалрахман в свою очередь подчеркнул, что ICESCO на протяжении последних трех лет активно развивает инициативы в сфере молодежи. Региональное представительство организации в Баку также уделяет особое внимание вопросам подрастающего поколения.

    Он добавил, что делегация ICESCO, участвующая в VII Всемирном форуме межкультурного диалога, представит новые проекты в этой области.

    Фарид Джафаров VII Всемирный форум межкультурного диалога
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