İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Nihal Saad: Bir çox ölkələr süni intellektlə bağlı çağırışlara hələ hazır deyil

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:45
    Nihal Saad: Bir çox ölkələr süni intellektlə bağlı çağırışlara hələ hazır deyil

    Süni intellekt mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına həm töhfə verə, həm də ona mane ola bilər. Buna digər mədəniyyətlər və xalqlar haqqında dezinformasiyanın yayılması da daxildir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının direktoru Nihal Saad VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bir çox ölkələr və hökumətlər hələ süni intellektin inkişafı ilə bağlı çağırışlara hazır deyillər, çünki texnoloji tərəqqi cəmiyyətin baş verən dəyişikliklərə uyğunlaşmaq imkanlarını qabaqlayır.

    Öz növbəsində ICESCO-nun Sivilizasiya Dialoqu Mərkəzinin rəhbəri, səfir Xalid Fəthəl-Rəhman süni intellektin etik aspektlərinə dair vahid yanaşmanın işlənib hazırlanması üçün beynəlxalq səylərin birləşdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb.

    Mərkəzinin rəhbəri bildirib ki, müxtəlif təşkilatlar artıq süni intellektin etik istifadəsinə dair öz prinsiplərini və tövsiyələrini hazırlayırlar, lakin yaranan problemlərin həlli üçün razılaşdırılmış qlobal baxışın formalaşdırılması vacibdir.

    Xalid Fəthəl-Rəhman həmçinin müasir texnologiyalara və resurslara çıxışı olanlarla bu imkandan məhrum olanlar arasındakı rəqəmsal bərabərsizliyə diqqət çəkərək, bu fərqlərin aradan qaldırılması üçün birgə səylərin zəruriliyini qeyd edib.

    Qeyd edək ki, VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu oktyabrın 27-29-da Bakıda keçiriləcək.

    Nihal Saad VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Süni intellekt (AI)
    Нихал Саад: Многие страны пока не готовы к вызовам, связанным с ИИ
    Nihal Saad: Many countries not yet prepared for challenges posed by AI
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:20
    Azərbaycan Çexiyaya neft satışından qazancını 30 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    14:15
    Barselonada etirazlar zamanı 128 nəfər saxlanılıb, şəhərə 36 min avro dəyərində ziyan vurulub
    Digər ölkələr
    14:08
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 34 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    14:08
    Foto
    Abbas Abbasov Kanaki və Maʻohi Nuidən Azərbaycana gəlmiş ictimai-siyasi fəallarla görüşüb
    Xarici siyasət
    14:05
    Foto
    Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17-1V" tipli helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təlimi keçirilib
    Hərbi
    13:58
    "Merkuri" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
    Maliyyə
    13:53
    Foto
    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib
    Fərdi
    13:46
    Azərbaycan İtaliyaya neft satışından qazancını 10 %-dən çox artırıb
    Energetika
    13:45
    İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti