Нихал Саад: Многие страны пока не готовы к вызовам, связанным с ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) может как способствовать развитию межкультурного диалога, так и препятствовать ему, в том числе путем распространения дезинформации о других культурах и народах.

Как передает Report, об этом заявила директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму межкультурного диалога.

По ее словам, многие страны и правительства пока не готовы к вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта, поскольку технологический прогресс опережает возможности общества адаптироваться к происходящим изменениям.

В свою очередь, руководитель Центра цивилизационного диалога ICESCO, посол Халид Фатхалрахман подчеркнул необходимость объединения международных усилий для выработки единого подхода к этическим аспектам искусственного интеллекта.

По его словам, различные организации уже разрабатывают собственные принципы и рекомендации по этичному использованию ИИ, однако важно сформировать согласованное глобальное видение для решения возникающих проблем.

Он также обратил внимание на цифровое неравенство между теми, кто имеет доступ к современным технологиям и ресурсам, и теми, кто лишен такой возможности, отметив необходимость совместных усилий для преодоления этих различий.

Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку 27-29 октября.