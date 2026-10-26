Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Нихал Саад: Многие страны пока не готовы к вызовам, связанным с ИИ

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 12:40
    Нихал Саад: Многие страны пока не готовы к вызовам, связанным с ИИ

    Искусственный интеллект (ИИ) может как способствовать развитию межкультурного диалога, так и препятствовать ему, в том числе путем распространения дезинформации о других культурах и народах.

    Как передает Report, об этом заявила директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму межкультурного диалога.

    По ее словам, многие страны и правительства пока не готовы к вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта, поскольку технологический прогресс опережает возможности общества адаптироваться к происходящим изменениям.

    В свою очередь, руководитель Центра цивилизационного диалога ICESCO, посол Халид Фатхалрахман подчеркнул необходимость объединения международных усилий для выработки единого подхода к этическим аспектам искусственного интеллекта.

    По его словам, различные организации уже разрабатывают собственные принципы и рекомендации по этичному использованию ИИ, однако важно сформировать согласованное глобальное видение для решения возникающих проблем.

    Он также обратил внимание на цифровое неравенство между теми, кто имеет доступ к современным технологиям и ресурсам, и теми, кто лишен такой возможности, отметив необходимость совместных усилий для преодоления этих различий.

    Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку 27-29 октября.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Альянс цивилизаций ООН Искусственный интеллект (ИИ)
    Nihal Saad: Bir çox ölkələr süni intellektlə bağlı çağırışlara hələ hazır deyil
    Nihal Saad: Many countries not yet prepared for challenges posed by AI
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